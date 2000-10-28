Сотрудники службы гражданской обороны отметили профессиональный праздник масштабными учениями 17:43, 04 октября 2018 г.



Профессиональный праздник на боевом дежурстве. Практически так отметили сотрудники службы гражданской обороны свой день. Масштабные учения проходили в Иркутской области целых три дня. За это время успели проверить работу всех ответственных за жизнь и безопасность населения служб. о тех, кто спасает целые города, и что такое гражданская оборона, расскажем в следующем материале.

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Сотрудники МЧС экстренно прибыли на тушение самолета гражданской авиации. Все оперативные службы в боевом режиме. На месте уже дежурят кареты скорой помощи и несколько пожарных отрядов, полиция, спасатели, администрация аэропорта и диспетчеры сейчас сообща решают тактические задачи по спасению людей и налаживают авиасообщение. Благо, это учения. И все, что сейчас происходит, - спланированная операция, приближенная к реальной чрезвычайной ситуации.

По сути, фраза "боевой режим" выбрана неслучайно. Около ста лет назад, во время I Мировой войны, руководство страны решило создать систему гражданской обороны. Тогда она называлась противовоздушная. Ожесточенные бои велись не только на фронте, где исход сражения зависел от людей с оружием в руках, но и в тылу, где жертвами становилось беззащитное гражданское население. Не нужно быть гениальным военным стратегом, чтобы понять, что, уничтожив важные стратегические объекты в тылу: больницы, заводы, штаб, пути сообщения и продовольственные склады, с легкостью можно деморализовать противника. Упор сделали на авиационные удары. И уже от самих граждан зависела собственная безопасность.

Сейчас на смену потенциальному врагу пришли природные и техногенные катастрофы. Учения проходят во всероссийских масштабах, но каждый регион прокачивает свои навыки индивидуально, отталкиваясь от опыта и специфики местности. У нас это ежегодные паводки, лесные пожары, аварии на промышленных объектах и ЧП с пассажирским и грузовым транспортом. Особое внимание - на риск крупных катастроф на заводах.

По сценарию учений такое ЧП случилось на химическом предприятии в Усолье-Сибирском. По тревоге оперативно развернули штаб, где все экстренные службы и местные власти отработали всевозможные варианты спасения населения. Аналогичную работу проделали с участием транспортников, усложнив задачу аварией на железной дороге: на нее обрушился мост. Многокилометровая пробка мешает проезду спецтранспорта. Нужно срочно эвакуировать несколько автобусов с детьми. И это далеко не все поставленные задачи. "Гражданская оборона - это система мероприятий по подготовке территорий от опасности военного времени и чрезвычайных ситуаций. В настоящее время гражданская оборона решает 15 задач, таких как подготовка населения к эвакуации из опасного места в безопасное, транспортное обеспечение, продовольственное, противопожарная защита", - сказал Валентин Нелюбов, руководитель ГУ МЧС России по Иркутской области.

Все три дня учениями руководил губернатор региона Сергей Левченко, именно он отвечает в Иркутской области за систему гражданской обороны. Итоги учений не заслуги и грамоты за отличную работу, а уверенность в том, что в случае ЧП сработают отлично. Ведь цена этого вопроса жизни сотен и даже тысяч людей.