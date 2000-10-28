Второе место на первенстве мира по кикбоксингу занял иркутянин Артур Зайченко 17:34, 04 октября 2018 г.



В турнире, который прошел в Италии, участвовали почти 2,5 тысячи спортсменов из 65 стран. Артур Зайченко выступил в весовой категории до 86 килограммов в разделе "фулл-контакт". В полуфинале он одержал победу над спортсменом из Польши, а в финале уступил сопернику из Турции. По итогам первенства мира сборная России заняла первое общекомандное место. У наших спортсменов 73 золотые, 59 серебряных и 38 бронзовых медалей.