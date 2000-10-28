Чемпионом Сибири по тхэквондо стал иркутянин 17:33, 04 октября 2018 г.



Иван Морозов взял золото в весовой категории до 80 килограммов на чемпионате Сибирского федерального округа. С 28 по 30 сентября турнир проходил в Бердске в Новосибирской области, в нем участвовали более 150 спортсменов. Кроме золота, у команды Иркутской области три серебряные медали и бронзовая, их завоевали девушки. По итогам соревнований Иван Морозов обеспечил себе путевку на чемпионат России, который пройдет в декабре в Рязани. Также туда отправятся титулованные бойцы - братья Кузнецовы. Состав женской части сборной региона еще неизвестен.