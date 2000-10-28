Космонавт Алексей Леонов передал книгу со своим автографом в школу поселка Молодежный 17:31, 04 октября 2018 г.



Книга с автографом советского космонавта Леонова теперь есть в школе поселка Молодежный. Уникальное издание стало первым экспонатом музея. Но далеко не последним. Учебное заведение скоро получит еще один космический подарок.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Это кадры из фильма "Время первых". Российская историческая лента о первом выходе в открытый космос. Премьера состоялась в 2017 году. Тогда же вышла книга главного героя тех событий, консультанта фильма Алексея Леонова. Это мемуары космонавта о своей тяжелой, но очень интересной работе. О становлении характера и о том, что в жизни каждого есть место подвигу. Алексей Леонов сам передал книгу со своим автографом в школу поселка Молодежный. С сегодняшнего дня издание заняло почетное место в музее. "Посильную помощь будем оказывать, чтобы наполнялся музей и другими экспонатами. Не очень хочу раскрывать секреты, точнее, сюрприз, но в ближайшее время появится еще один. Я надеюсь, следом будут и другие экспонаты", - сказал Михаил Сигал, генеральный директор АО "Восток Центр Иркутск".

Подарок сделала строительная компания "Восток Центр Иркутск", которая в короткие сроки возвела такую необычную космическую школу. Этой темой пронизано все, начиная от портретов на стенах и заканчивая учебным планом. "Внеурочная деятельность, которая началась с прошлой недели, уже включает в себя первые специальные элективные курсы, связанные именно с космонавтикой. Так, в начальной школе проходит курс "Россия - первая космическая держава". Вскоре для детей основной и старшей школы появятся новые курсы занимательной астрономии и космонавтики", - сообщила Наталья Власевская, директор школы пос.Молодежный.

Сейчас в новой школе учится больше полутора тысяч человек, 55 классов. И это не только жители поселка Молодежный. Сюда привозят детей из населенных пунктов, расположенных по Байкальскому тракту. У каждого из них теперь будет возможность стать ближе к далеким планетам и звездам. Например, прочитать книгу воспоминаний первого человека, который вышел в открытый космос.