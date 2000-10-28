Снег и гололедицу прогнозируют синоптики в Иркутской области 17:25, 04 октября 2018 г.



Завтра погода не улучшится. Ветер до 18 метров в секунду и мокрый снег. Причем снег ляжет основательным покровом. На дорогах почти по всей области и в Иркутске ожидают гололедицу из-за перепадов температур. Увеличивается риск дорожно-транспортных происшествий на трассах федерального и местного значения.

Кстати, сегодня на всех автодорогах Иркутск - Листвянка, Иркутск - Большое Голоустное, Иркутск - Оса - Усть-Уда шла уборка снега. Для борьбы с гололедом заготовили 24 тысячи кубометров песка, щебня и почти 400 тонн реагентов. МЧС России по Иркутской области также предупреждает: в ветреную погоду выход на водоемы на лодках, катерах, катамаранах и гидроциклах запрещен.