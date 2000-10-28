Баскетбольный клуб "Иркут" готовится к чемпионату России суперлиги-1 18:45, 03 октября 2018 г.



Первая игра сезона на домашней площадке. Баскетбольный клуб "Иркут" готовится к чемпионату России суперлиги-1. Подготовка к встрече с принципиальным соперником в разгаре. Команда недавно вернулась из Сербии, где провела 8 игр с местными клубами. Также успели проверить свои силы в очном противостоянии с ЦСКА.

Алексей Васильев, главный тренер: Хочу сказать вам, что команда у нас есть. Команда злая, дерзкая, и это приятно. Слабая сторона у нас одна - это возраст и опыт, и все потому, что здесь просто нужно время, чтобы молодым ребятам набраться количества вот этих вот повторений, ошибок и глупостей, которые они делают на площадке.

Сергей Михалев, нападающий БК "Иркут": Сезон будет интересный. Суперлига насыщенная, команды очень сильные. Думаю, даже сильнее, чем в прошлом году, будут по составам. Добавилось две команды: "Буревестник" и "УралМаш", тоже сильные команды.

В составе команды значительное пополнение. Среди новичков и два иностранных игрока - американский баскетболист Кэлил Дьюкс и серб Милош Мацура. Первый домашний матч сезона "Иркут" проведет с "Уралом" из Екатеринбурга 8 октября на паркете стадиона "Труд".