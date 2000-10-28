У фонда капремонта Иркутской области появится глава 18:11, 03 октября 2018 г.



Правда, только в ноябре. Сейчас проходит конкурс, на кресло претендуют 7 человек. При этом в прошлый раз, когда выборы главы фонда закончились неудачей, в отборе участвовало почти 30 кандидатов. Но они не подошли, ведь критерии достаточно жесткие. Помимо отсутствия судимости и наличия профильного образования, важно обладать достаточно обширными знаниями.

"Квалификационный экзамен предусматривает, что каждый претендент отвечает на 50 вопросов, которые программа информационная самостоятельно в произвольной форме выбирает из нескольких разделов законодательства: жилищного, трудового, бухгалтерского. И не менее чем на 45 претендент должен дать правильный ответ", - сказала Елена Рябых, начальник управления жилищной политики и стратегического развития министерства жилищной политики и транспорта Иркутской области.

Сейчас прием заявлений от претендентов уже закончили. Идут проверки и тестирования. За все время существования фонда его руководителя меняют уже в третий раз.