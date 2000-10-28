300 киловатт на семью. В России снова хотят вернуть соцнорму потребления электричества 17:48, 03 октября 2018 г.



Триста киловатт на семью. Введение такой нормы потребления электроэнергии сейчас обсуждают в правительстве страны. Инициатива звучит так: хочешь тратить больше - плати по повышенному тарифу. Эксперты говорят: эта реформа может стать похлеще пенсионной. Сколько и за что будут платить люди?

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Сто один способ как сэкономить электричество. Кажется, что пенсионерка Мария Круглова знает об экономии все. В том, как согреть воду или приготовить еду так, чтобы не потратить лишних киловатт, она настоящий эксперт. Но лучше бы этих знаний не было, признается пенсионерка. Все они не от хорошей жизни, ведь если где-то потратишь лишний рубль, потом не хватит на самое элементарное - на еду. "Приходится если куда-то зашла, лампочку иногда и не включать. Стараюсь что-то без света увидеть. Если горит у меня электроплита, я ее в определенный момент выключаю, и на оставшемся огне можно доварить. Конечно, экономлю. Будут долги бесконечные. Потому что голодному тоже никак не остаться, все равно кушать хочется", - говорит Мария Круглова, пенсионерка.

По базовому тарифу платить будут только те, кто уложится в рекомендуемую норму. Все, что свыше трехсот киловатт, оплачивается уже по повышенной таксе. Ну а для самых неэкономных тариф будет уже "экономически обоснованным". После пятисот киловатт цена снова взлетит вверх. Кстати, спецтарифы для жителей села и владельцев квартир с электроплитами тоже планируют отменить. Среднее потребление электроэнергии на квартиру сейчас около двухсот пятидесяти киловатт, но могут пострадать, например, многодетные семьи. Хотя изначально повышение тарифов подразумевалось для тех, кто может себе позволить потратить больше. "Официальная версия, что это снижение перекрестного субсидирования, что население платит очень мало, что в основном нагрузка на предприятия. И вторая официальная версия, что это как раз попытка возложить большие затраты на средний класс. Тем, у кого большие квартиры, у кого большие дома. Потому что они тоже платят по низкой ставке, хотя потребляют достаточно много. Вроде как они себе это могут позволить. Это очень спорный момент", - комментирует Надежда Грошева, экономист.

Эксперты говорят: в итоге долги за электроэнергию у населения, наоборот, могут вырасти. Ведь чтобы экономить, сначала людям придется потратить: закупить энергосберегающие приборы и технику. А на это готовы не все. Кроме того, недавно приняли непопулярные меры - повышение НДС и пенсионного возраста. И в обществе, скорее всего, назреет недовольство. Но чем это закончится, пока не берется предсказать никто.