Картины Константина Прусова смогут увидеть иркутяне в галерее современного искусства 17:41, 03 октября 2018 г.



37 лучей надежды. Выставку новосибирского художника Константина Прусова готовят к открытию в Иркутской галерее современного искусства. В работах молодого автора впечатления и образы из разных стран. Куда Константин отправляется за вдохновением и почему главное для него - эмоции, художник рассказал программе "Новости".

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В 15 лет в книжном магазине в Новосибирске он открыл журнал с работами Василия Кандинского и мгновенно определил свое будущее: стать художником. С тех пор ни разу о своем решении не пожалел.

4 октября в Иркутске Константин Прусов откроет свою седьмую персональную выставку. Это живописец, который гуляет сам по себе. И при этом учится у великих мастеров прошлого. Сюжеты для картин он ищет в путешествиях. Пейзажи написаны с натуры на юге Италии, в маленьких неизвестных городках и деревнях. Этого солнечного художника, так похожего на молодого Дали, Константин встретил в Испании, недалеко от дома великого сюрреалиста в Кадакесе. А это полотно - талисман Константина. На холсте маслом он написал "Рождественскую фотографию Святого семейства". "Подумалось, почему бы не представить святое семейство, которое пришло в фотоателье сделать памятный рождественский снимок. И вот удивительным образом, когда фотограф им распечатал эту фотографию, они остались в черно-белом цвете, Иосиф и Мария, а младенец проявился в цвете", - рассказывает Константин Прусов, художник.

И такие чудеса и свет в каждой работе. Вот "Мадонна с гранатом" - квинтэссенция надежды и доброты. Есть на выставке в галерее современного искусства и серия "А ля рус". Простая, наивная, ироничная и такая родная каждому сердцу. "Идея была в том, чтобы эти работы ассоциировались как работы простого крестьянина. Вот он как мог искренне, чистым цветом, что-то не умея, не зная о пропорциях, изобразить тот или иной сюжет. Я бы назвал это жизнь ушедшей России. Где-то она еще сохраняется, допустим, у вас в городе я это заметил. Мне это очень понравилось", - говорит Константин Прусов.

На смелых выдумках и доброте Константин Прусов строит все свое творчество. Он желает тем, кто будет смотреть на его солнечные картины, радоваться каждому дню. "Я всячески отстаиваю это право, что я должен людей поднимать, поднимать их эмоции, чувства, чтобы они уходили счастливые. Потому что обыденной жизни нам хватает и так. Искусство имеет такую силу, и я верю, что в этом сила моих работ. Я об этом искренне всем говорю, потому что они написаны с любовью", - признается художник.