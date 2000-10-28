Штормовое предупреждение объявили в Иркутской области 17:18, 03 октября 2018 г.



Столбики термометров начали стремительно падать и покажут уже завтра не выше +6 градусов. Причина непогоды - прохождение активного, холодного атмосферного фронта. Синоптики обещают снег уже сегодня вечером на западе региона, а в четверг и на юге, то есть, в том числе, и в Иркутске. Продлятся осадки до конца недели и будут сопровождаться холодным порывистым ветром. В субботу ожидается улучшение погоды по югу, а в воскресенье в западных и центральных территориях. Ну а вчерашний зной стал историческим в плане погоды. Рекорд потепления оказался побит, он продержался с 1940 года.