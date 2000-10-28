Ангарчан оставили без права выбора сколько платить за проезд 17:15, 03 октября 2018 г.



Уже неделя, как перевозчики в городе сами устанавливают тарифы. Так произошло из-за того, что муниципалитет провел открытый конкурс на право осуществлять перевозки. Областное правительство при этом не поставили в известность. И теперь выходит, что в Ангарске не осталось маршрутов, тарифы на которые могли бы регулировать власти. Ведь муниципальных автобусов в городе нет, только коммерческие.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил разобраться в ситуации. По его поручению председатель правительства региона Руслан Болотов уже направил соответствующее обращение мэру Ангарска Сергею Петрову. "Такой ситуации ни в одном городе Иркутской области нет и быть не должно. Сейчас, когда после проведения конкурса, влияния на тариф ни муниципальные, ни областные власти не оказывают, фактически у жителей не остается права выбора. Выигравшее предприятие может самостоятельно устанавливать какой угодно тариф. Ситуация недопустимая, поэтому власти муниципалитета должны в кратчайшие сроки урегулировать данный вопрос", - заявил Руслан Болотов, председатель правительства Иркутской области.

А региональное министерство соцзащиты собирается обратиться в прокуратуру для оценки правомерности проведения конкурса.