Хоккеисты "Байкал-Энергии" готовы побороться мировой кубок 14:42, 03 октября 2018 г.



Кубок России позади, впереди мировое первенство. Иркутская "Байкал-Энергия" провела последнюю тренировку перед Швецией. Там "бело-синих" ждет значимый турнир. Сегодня у хоккеистов последняя возможность отточить мастерство на домашнем льду.

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Наставления от тренера перед выходом на большой лед. Дома и разминка, и скоростной бег игрокам даются проще. Впереди Кубок мира, и "бело-синим" предстоит хорошо поработать, чтобы достойно выступить в Швеции. "Мы планомерно и постепенно готовимся в данной ситуации к Кубку мира. Это самый главный турнир, мы тщательно готовились к нему. На большом поле нам удалась потренироваться только 2 недели, поэтому Кубок России был как этап подготовки и к Кубку мира, и к чемпионату России. Конечно, мы сейчас более достойно должны выступить, и все к этому идет", - сказал Андрей Рушкин, главный тренер ХК "Байкал-Энергия".

Хоккеисты признаются: стиль игры шведов совершенно отличается от российского. Иркутяне привыкли атаковать и создавать острые голевые моменты. За рубежом все ставки на оборону. На каждого соперника у "бело-синих" своя тактика. Но главное - отточить мастерство и чувствовать товарища по команде. "Свои слабые стороны выявили, команда на стадии обновления, у нас много новых ребят. Нам нужно время, чтобы сыграться, почувствовать друг друга. Мы всегда бьемся с желанием, у нас нет безволия, а какие-то игровые моменты придут обязательно", - говорит Руслан Тремаскин, полузащитник ХК "Байкал-Энергия".

Трое игроков останутся в Иркутске, в их числе и травмированный Виталий Денисов. Они приступят к подготовке к чемпионату России. На мировой турнир отправятся 18 лучших хоккеистов. Кубок мира разыграют с 11 по 14 октября в Сандвикене. Первым соперником "Байкал-Энергии" станет шведский "Бруберг".