Книжным фондам региональных библиотек необходимо обновление 14:34, 03 октября 2018 г.



Инициировать выделение средств на эти цели из областного бюджета планирует комитет по социально-культурному законодательству парламента Иркутской области. Председатель комитета Ирина Синцова сегодня посетила одно из самых популярных книгохранилищ в городе - юношескую библиотеку имени Иосифа Уткина. В этом фонде больше ста тысяч произведений, а в базе около девяти тысяч читателей.

"Функция библиотеки на сегодня очень широкая и комплексная. Здесь могут найти удовлетворение своих интересов очень многие категории населения, разновозрастные группы. Библиотека является центром информационным, с одной стороны, и центром, который позволяет создать условия для того, чтобы развивалось духовное начало", - отметила Ирина Синцова, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области.

Кроме того, Ирина Синцова передала юношеской библиотеке книги об Иркутске и Иркутской области. Эти уникальные экземпляры дарили комитету по социально-культурному законодательству и лично его председателю. Такая литература подходит для патриотического воспитания молодежи, уверена депутат. В частности, книги рассказывают о подвигах иркутян на фронтах Великой Отечественной войны.