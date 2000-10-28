Дмитрий Бердников поздравил иркутских педагогов с профессиональным праздником 14:21, 03 октября 2018 г.



Профессия, в которой работают по призванию. Учителей в эти дни поздравляют с профессиональным праздником. На торжественном приеме иркутских педагогов чествовал мэр города.

Дмитрий Бердников отметил: учитель - это образ жизни и огромная ответственность. А также рассказал, что в Иркутске активно возводят новые школы и детские сады. Учебный год начался с открытия 19-й школы, сейчас строят школу в микрорайоне Лесной. Учителям вручили почетные грамоты, благодарности, знаки "За верность профессии". Поощрили тех, чьи ученики набрали 100 баллов на ЕГЭ, а также педагогов, которых лучшими назвали сами школьники. "Те ребята и девчата, которые сегодня бегают и дергают друг друга за косички и доставляют вам иногда неприятности, эти люди подхватят наши инициативы, те, которые сделают наш город действительно современным, красивым, избавят нас от грязи, коррупции. Будут настоящими, светлыми людьми и уверенно будут вести нас в будущее", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Сегодня в Иркутске работают 73 общеобразовательных учреждения, в них под руководством трех тысяч учителей занимаются 80 тысяч школьников.