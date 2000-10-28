По среднемесячной номинальной зарплате Иркутская область занимает в Сибири третье место 14:16, 03 октября 2018 г.



Так, средняя заработная плата работников организаций в Сибирском федеральном округе с января по июль составила 36 тысяч 640 рублей. Это включая налоги и другие удержания. Тем временем, более высокий уровень зарплаты зарегистрировали в Иркутской области. Это 41 тысяча 141 рубль. В Томской области - 41 тысяча 194 рубля. А с Красноярским краем разница значительная - 44 тысячи 167 рублей. Как сообщает Новосибирскстат, такое положение во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.