В центре Иркутска изменилась схема движения транспорта 14:14, 03 октября 2018 г.



Вниманию автомобилистов! В центре Иркутска теперь ездить будем по-новому. Водителям, следующим в сторону улицы Октябрьской Революции с улицы Карла Маркса запретили поворачивать налево, на улицу Франк-Каменецкого. Согласно новой схеме следует повернуть направо по кольцу через улицу Франк-Каменецкого и продолжить движение по улице Октябрьской Революции до перекрестка на Карла Маркса, после чего повернуть направо. Соответствующие дорожные знаки уже установили. На месте пока дежурит экипаж ДПС.

"Аварийно опасный участок, плохая статистика в части аварий, очень затруднительно разъехаться, пятипалый перекресток, было принято решение поменьше сделать пересечений", - прокомментировал Андрей Пономарев, зампредседателя комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

Для удобства автолюбителей расширили дорогу до трех полос. Чтобы не создавать помех для движения, специалисты установили знаки, запрещающие парковку. Таким образом, в Иркутске появилось еще одно транспортное кольцо. Находится оно в конце улицы Карла Маркса. Там уже установили знак "Кольцевое движение". Полицейские призывают быть внимательными на дорогах.