В Иркутске подходит к концу ремонт школьных стадионов 17:57, 02 октября 2018 г.



Развивать спорт в Иркутске для новых побед. В областном центре подходит к концу строительный сезон, а значит, заканчивают ремонт школьных стадионов. Резиновое покрытие, искусственные поля и, конечно, развивающие тренажеры - все это присутствует на обновленных спортивных площадках.

Здесь уже идут занятия физкультурой, а вечерами собираются жители ближайших домов. Спортивная площадка возле 22-й школы приобрела новый вид. Современный, безопасный, многофункциональный стадион практически готов. Осталось завершить работы по благоустройству территории вокруг. Одной из изюминок стало поле для мини-футбола с искусственным покрытием.

Теперь в каждом районе города есть площадки, где можно поиграть в баскетбол и волейбол, а также провести соревнования и спартакиады. Каждый выбирает занятие по душе. Это могут быть комплексные тренировки на турниках или пробежки. Качество работ проверил мэр Дмитрий Бердников. Он отметил: универсальные площадки необходимы для развития и пропаганды здорового образа жизни. "Продолжаем искать какие-то оптимальные решения для того или иного стадиона. И нужно находить золотую середину, и смотреть, и брать что-то лучшее из одного района, интегрировать на эту или иную спортивную площадку, и в итоге, конечно, мы должны прийти к тому, что у нас практически каждый был снабжен если не полноценным стадионом, то многофункциональной универсальной спортивной площадкой как минимум", - подчеркнул Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Работы на стадионе в Первомайском ведут второй год. Сначала здесь сделали яму для прыжков в длину и обустроили футбольное поле. В этом году - безопасное резиновое покрытие на беговой дорожке. А в 2019-м появится хоккейный корт. "Учебный год уже начался, теперь здесь будут проходить уроки физкультуры, будут сдавать нормы ГТО, и дети останутся довольны. На следующий год по программе "Народные инициативы" будем дополнять весь этот наш новый комплекс", - сказал Василий Донских, депутат думы г.Иркутска.

Один из самых крупных объектов - стадион 38-й школы в Ленинском районе. Здесь появились современное освещение, трасса для занятий на роликах, дорожка для прыжков в длину. Сейчас высаживают газон внутри площадки. Работы выполнены на 95%. "Здесь будет беговая дорожка, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, детские площадки. Я считаю, что для развития нашей школы и микрорайона это очень хорошие условия", - отметила Анна Степанова, директор школы №38.

Строительный сезон подходит к концу. В этом году в Иркутске отремонтировали более 10 спортивных стадионов и многофункциональных площадок. Это значит, что жители города смогут уделять больше внимания своему здоровью.