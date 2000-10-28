Стерилизация бездомных животных: иркутян просят помочь финансово 16:29, 02 октября 2018 г.



Помочь тем, у кого нет дома. Зоозащитная организация "Флора и Лавра" проводит акцию для бездомных животных и животных, которые содержатся в приюте. Две недели, начиная с сегодняшнего дня, цены на кастрацию или стерилизацию снижают вдвое. Чтобы покрыть разницу в стоимости, в сети крупных супермаркетов города будут стоять волонтеры со специальной коробкой для сбора средств. Финансово помочь бездомным животным могут все желающие.

"Полная стоимость операции 1200 рублей. По акции будет стоить в половину меньше - 600 рублей. Вот эту разницу сумм как раз и собирают наши волонтеры. Из этих денег будем доплачивать. Те, кто жертвует свои деньги, получат скидку на услуги в ветеринарную клинику в размере 30% или сертификат номиналом в 500 рублей", - сообщила Виктория Баргуева, помощник директора зоозащитной организации "Флора и Лавра".

Ветеринары говорят: стерилизованное или кастрированное животное дольше живет, менее агрессивно и, самое главное, не дает потомства. Это поможет хоть немного снизить количество безнадзорных животных на улицах города и в приютах. Чтобы провести операцию бездомному животному по сниженной цене, нужно обращаться по телефонам, указанным на сайте зоозащитной организации "Флора и Лавра" - fondflorlavr.ru .