В Иркутской области будет новый прокурор 16:23, 02 октября 2018 г.



Юрий Чайка представил на эту должность первого заместителя действующего прокурора Александра Воронина. Накануне его кандидатуру согласовал губернатор Сергей Левченко. А сегодня эту же процедуру провели депутаты Законодательного собрания региона. О том, как прошла внеочередная сессия парламента, расскажем далее.

Это уже третий раз, когда депутаты нового созыва собираются на заседание. В повестке внеочередной сессии всего три вопроса. На тайном голосовании народные избранники согласовали кандидатуру на должность прокурора Иркутской области. Александр Воронин займет место Игоря Мельникова. Его в ближайшее время представят президенту страны для назначения на должность Восточно-Сибирского транспортного прокурора. Ранее этот пост занимал Анатолий Мерзляков, он подал рапорт об отставке. Депутатам Заксобрания Александр Воронин рассказал о приоритетных направлениях работы: "Наведение порядка в сфере лесопользования. С учетом специфики нашей области и существования на нашей территории и на территории Республики Бурятия Байкала, естественно, это вопрос об экологии. Поэтому первоочередные наши задачи будут направлены на наведение порядка как в сфере экологии, в которой есть еще у нас проблемы, так и в сфере лесопользования".

Еще два вопроса повестки связаны с изменениями в составе парламента. Досрочно прекратил полномочия депутат Законодательного собрания региона Александр Якубовский. Теперь он будет работать в Государственной Думе. Мандат Сергея Брилки - его назначили сенатором в Совет Федерации - перешел Степану Франтенко. Сегодня его включили в состав постоянного комитета и постоянной комиссии Заксобрания. Также на заседании назначили дату следующей сессии. Собраться всем составом необходимо для того, чтобы скорректировать областной бюджет. "В июне 2018 года областной бюджет у нас не корректировался. В связи с чем в настоящее время остро встал ряд социально значимых вопросов, требующих безотлагательного решения. В частности, вопросы финансового обеспечения предоставления дошкольного общего образования, в том числе, выплаты зарплаты работникам в соответствии с указом президента РФ от 07 мая 2012 года", - сказал Сергей Сокол, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Кроме того, нужно обсудить вопросы сбалансированности местных бюджетов, подготовки к зиме и переселения из ветхого и аварийного жилья. Очередная сессия Законодательного собрания состоится 8 октября.