Турнир по греко-римской борьбе памяти Константина Вырупаева состоится в Иркутске 6-7 октября 14:45, 02 октября 2018 г.



Более ста сильнейших борцов из Уральского и Сибирского федеральных округов примут участие в турнире по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Константина Вырупаева. Он пройдет в Иркутске с 6 по 7 октября. Всероссийский турнир по греко-римской борьбе посетит заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Алексей Шумаков. Соревнования проводят уже 28 лет. Турнир с 2005 года получил международный статус. Спортсменам, занявшим первое место, присваивают звание мастера спорта России.