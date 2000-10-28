В Усолье-Сибирском прошли соревнования памяти мастера спорта Вячеслава Киселева 14:44, 02 октября 2018 г.



В городе собрались свыше 200 велогонщиков из более чем 20 российских городов. Состязались в четырех возрастных группах, также состоялись заезды для детей от трех до семи лет. Велосипедисты Иркутской области завоевали 33 медали. По итогам трех соревновательных дней в общекомандном зачете первое место заняли велогонщики Усолья-Сибирского, вторыми стали представители Свердловской области, третье место у тюменских спортсменов. Шесть человек выполнили норматив мастера спорта России.