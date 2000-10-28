Американская певица Финнли дала джазовый концерт в областном центре 14:39, 02 октября 2018 г.



Джазовую осень в Иркутске объявили открытой в Международный день музыки. В областной филармонии выступила американская певица Финнли. Как всегда гостье из США аккомпанировали музыканты ансамбля "Доктор Джаз".

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Яркая, искренняя, лучезарная певица с глубоким голосом, который идет, кажется, из самого сердца. В нем то бесконечная веселость и счастье, то невыносимая тоска и грусть. Финнли впервые выступает в России. Говорит, исполняет свою мечту. За плечами концерты в Москве, Архангельске, Чите и много волнений. "Я переживала перед поездкой в Россию, потому что не знала, любят ли здесь такую музыку. Но ваша публика такая теплая, добрая, так хорошо меня принимает! Музыка и песни - важная часть моей жизни, возможно, даже вся жизнь. Это моя страсть, я люблю делать людей счастливыми, люблю, когда они танцуют, когда они вдохновляются моей музыкой", - поделилась Финнли, певица, композитор (США).

На концертах Финнли поет собственные композиции с дебютного альбома "Beautiful Girl", в честь которого и назвала тур по России, и хиты известных исполнителей: Стиви Уандера, Донни Хэтэуэя, Бейонсе, Сэма Смита. Сейчас ее сердце отдано RnB и соулу. А начинала с госпела - пела в церкви и дома с семьей. У Финнли пять сестер, поэтому она привыкла, чтобы ей подпевали. Приучает к этому и свою публику.

В Чите и Иркутске певице аккомпанировал ансамбль "Доктор Джаз". У иркутских музыкантов на грядущий сезон большие планы. Кроме концертов с американскими гостями, это 14-й Международный фестиваль "Джаз на Байкале", который пройдет в апреле. А зимой обещают иркутянам большой сольный концерт по итогам поездки в Страну восходящего солнца. "Мы в этом году съездили в Японию на Международный фестиваль "Канадзава джаз-стрит" и выступили в Токио с сольным концертом. Для нас это очень ценно и важно, потому что редко. У нас было выступление в Токио в хорошем зале. В Японии очень трепетное отношение к джазу и к музыкантам. И фестиваль, который проходит в Канадзаве, он идет на 20 площадках на улицах города", - рассказал Александр Филиппов, художественный руководитель ансамбля "Доктор Джаз".

Итак, новый сезон в Иркутске открыт. И, судя по его началу, иркутским ценителям джаза предстоит яркая зима.