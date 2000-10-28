Построить дом или дачу теперь проще 14:34, 02 октября 2018 г.



В Иркутской области, как и по всей России, начал действовать упрощенный порядок возведения объектов недвижимости. Речь идет об индивидуальном жилье и садовых домиках, которые соответствуют трем критериям: не более трех надземных этажей, не более 20 метров высотой и не более одного владельца, то есть здание не предназначено для раздела.

Раньше для того, чтобы получить разрешение на строительство, надо было собрать множество документов в разных инстанциях. Затем с новым пакетом бумаг добиваться ввода объекта в эксплуатацию. Теперь достаточно один раз уведомить местную администрацию о своих планах: отправить письмо по почте или в электронном виде с помощью портала государственных и муниципальных услуг. За семь дней мэрия проверит параметры будущего строительства и вышлет ответ. Положительное решение дает право возвести здание или провести его реконструкцию в течение 10 лет. "Если застройщик отправил уведомление, что он достроил объект недвижимости и не получил ответа от органа местного самоуправления в установленный срок, то считается, что вроде бы ему все согласовали. По закону считается, что все нормально, все требования соблюдены", - сказал Михаил Жиляев, помощник руководителя управления Росреестра по Иркутской области.

Изменились и условия регистрации новых объектов. Документы в управление Росреестра теперь будет предоставлять местная администрация, а не владельцы недвижимости, как раньше.