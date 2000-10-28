В Иркутске продолжается расследование дела по факту заражения ВИЧ 14:30, 02 октября 2018 г.



Больше двух лет в Иркутске расследуют дело по факту заражения ВИЧ. Очередное заседание суда сегодня снова перенесли: защита подсудимого попросила привести дополнительных свидетелей и собрать новые справки.

Напомним, уголовное дело завели еще в июле 2016-го. С тех пор жительница Иркутска пытается доказать, что сожитель намеренно заразил ее вирусом иммунодефицита человека. По словам юриста потерпевшей, такие дела действительно сложные, трудно собрать доказательную базу. Но не в этот раз. Медики провели редкий генетический анализ, его результаты полностью подтверждают обвинения потерпевшей стороны. "В этом конкретном деле на 99,5 процентов эксперты-медики уверены, что подсудимый заразил потерпевшую. Это анализ секвенирования. И также было проведено медицинское исследование, которое подтвердило, что глубина срока заражения у нее полгода. То есть совпадает с тем, на которое она указывает, что она жила с подсудимым", - сообщил Святослав Хроменков, правозащитник.

Девушка, которая теперь борется с ВИЧ, а также ее защитник намерены идти до конца. Они уже доказали: дело было затянуто еще на стадии расследования. Бездействие начальника отдела дознания и дознавателя, который работал по этому делу, официально подтвердили. Сейчас юристу потерпевшей уже начали писать пострадавшие девушки со всей России, всех их тоже когда-то заразили ВИЧ. Но люди с такой болезнью, как правило, просто боятся заявлять о своем диагнозе. Юристы надеются, что это дело станет прецедентом, после которого проблемы перестанут замалчивать. Кстати, в случае доказательства вины подсудимому грозит реальный срок заключения.