В Эхирит-Булагатском районе табун похищенных лошадей вернули хозяевам 14:25, 02 октября 2018 г.



26 животных спасли полицейские в Эхирит-Булагатском районе. О пропаже скакунов сообщили жители поселка Отонхой. Лошади исчезли прямо с пастбища. Сотрудники начали поиски. На автодороге Иркутск - Качуг автоинспекторы остановили фуру. В грузовике обнаружили целый табун животных. Перевозили их трое ранее судимых местных жителей. Документов на лошадей у них не было. Мужчин заподозрили в краже.

"Наших лошадей нашли. Мы живем этим. И, не знаю, если бы не они, что было бы. Сколько переживаний, сколько хлопот было. Конечно, сделали работу хорошую", - сказал пострадавший.

Предварительно сумма ущерба могла составить более миллиона рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело, а животных вернули хозяевам.