Пожилые иркутяне поделились секретами долголетия 14:22, 02 октября 2018 г.



По данным Иркутскстата, в регионе проживают 99 человек, перешагнувших 100-летний рубеж, еще 13% населения Иркутской области достигли 65 лет. Как прожить дольше всех? Ответ на этот вопрос искала съемочная группа в госпитале для ветеранов.

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Галине Болдаковой 73. Всю жизнь она была преподавателем французского языка. После выхода на пенсию в память о родителях написала рассказ и опубликовала в газете, сейчас пишет о проблемах Таиланда. Считает, что секрета долголетия нет, все запрограммировано природой, человек лишь может продлить жизнь мыслями. "Если человек умеет смотреть вдаль, планировать свою жизнь, продолжать ее дальше, хотеть продолжать дальше, то он настраивает себя, свой организм, дает ему внутреннюю установку: "Работай дальше! Не останавливайся", - уверена Галина Болдакова, пациент ОБУЗ "Клинический госпиталь ветеранов войн" г.Иркутска.

Людмиле Фирсовой 75. У нее шесть сыновей, и для нее они стимул к долгой жизни. Сейчас помогает им, присматривает за внуками и правнуками. "Дети же ведь, а сила-то в них, в детях. Каждый человек, наверное, старается иметь семью, старается, чтобы в семье все было хорошо, чтобы семья жила хорошо, в этом и наша сила. Они хорошо живут, и мы себя хорошо чувствуем", - считает Людмила Фирсова, пациент ОБУЗ "Клинический госпиталь ветеранов войн" г.Иркутска.

Людмила Свалова с гордостью признается: пару дней назад она отметила 80-летний юбилей. Дожить до этой даты женщине, по ее словам, помогает везение. "Я не знаю, я, наверное, счастливая по жизни, что-то мне везет, я так считаю, наверное. У меня хорошая семья, муж хороший был, дети у меня хорошие, работа у меня интересная, я воспитательница. Не надо сердиться ни на кого, надо просто радоваться жизни и все. Вот я даже не сержусь, кто мне обиды делает, я как-то мимо", - делится Людмила Свалова, пациент ОБУЗ "Клинический госпиталь ветеранов войн" г.Иркутска.

Игорь Демин не понаслышке знает о долголетии. Каждый день работает с пожилыми людьми и уже четко убежден: секрет долгой жизни в активности. "Такая физическая, социальная активность, участие в различных общественных организациях, участие в различных клубах, мероприятиях по интересам и прочее, прочее. Вот те, кто занимается такой работой, однозначно живут дольше, чем те, кто пассивный образ жизни ведут", - отмечает Игорь Дёмин, главный врач ОБУЗ "Клинический госпиталь ветеранов войн" г.Иркутска.