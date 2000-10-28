Мэр Иркутска поздравил пенсионеров с праздником 14:15, 02 октября 2018 г.



День пожилого человека отметили во всем мире. В России празднику уже 26 лет. Этот день не обошел стороной и Иркутск. Пенсионеров поздравил мэр Дмитрий Бердников и отметил, что забота о достойной жизни и соблюдении прав пожилых людей – это забота о будущем каждого человека.

"Вы внесли свой вклад в развитие города и продолжаете участвовать во всех жизненно-важных событиях. Наша городская власть опирается на ваш опыт, на вашу энергию, знания, участие, активное участие в жизни нашего города", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Более 800 человек получили поздравления и подарки. Но самым важным для пожилых людей остается внимание и любовь близких.