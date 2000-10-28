Средний долг российского пенсионера превысил отметку в 100 тысяч рублей 14:11, 02 октября 2018 г.



Пенсионеры погружаются в долги. Средний долг российского пенсионера превысил отметку в 100 тысяч рублей. У каждого пятого пожилого гражданина есть как минимум один кредит. В основном их берут для детей и внуков. На свои нужды пенсионеры предпочитают денег не занимать. Чаще всего берут потребительские ссуды. Так поступает примерно 66% населения. Кредитные карты есть у 18% пенсионеров. Автокредиты - у 9%. А вот ипотека не так популярна - всего 5%. При долге в 100 тысяч рублей средняя пенсия составляет 13 тысяч рублей. При этом на погашение кредита уходит 7,5 тысяч рублей, то есть большая часть пособия.