Комендантский час перешел на "зимнее время" 14:09, 02 октября 2018 г.



Теперь несовершеннолетним нельзя находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 22.00 до 6.00. Об этом напоминают полицейские.

С начала года они провели 4,5 тысячи рейдов. Только за прошедшие выходные в регионе задержали 120 детей, которые нарушили комендантский час. 20 из них находились в Иркутске. "Введение комендантского часа способствует снижению уровня преступлений, совершаемых как несовершеннолетними, так и в отношении них. Это, естественно, стабилизирует определенную криминогенную обстановку", - отметила Анна Ткач, сотрудник пресс-службы управления МВД России по Иркутской области.

За нарушение комендантского часа предусмотрена административная ответственность. Эпизод рассматривают на комиссии по делам несовершеннолетних. А родителям придется заплатить штраф от 300 до 500 рублей.