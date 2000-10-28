Пропавший вертолет "Робинсон" и тела двух человек обнаружили водолазы в реке Витим 14:06, 02 октября 2018 г.



Воздушное судно не вышло на связь сутки назад. Предположительно, оно задело линию электропередач и рухнуло в воду. Это произошло в пяти километрах от Бодайбо. На борту находились пилот и пассажир. Их тела подняли на поверхность с глубины пять метров и передали правоохранительным органам. К расследованию уже приступил межгосударственный авиационный комитет. Известно, что воздушное судно принадлежало артели старателей. Воздушное судно уже подняли на поверхность.