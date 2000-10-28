9-балльные пробки в Иркутске, городские власти просят запастись терпением 18:06, 01 октября 2018 г.



На работу со скоростью один километр в час. Сегодня утром Иркутск встал в 9-балльных пробках. Парализовало главным образом движение на левом берегу. Там идет ремонт, который не обещает легкой жизни автолюбителям еще как минимум две недели.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Коммунальные проблемы постепенно перетекают в дорожные. В самом узком и неудобном месте объездной дороги Университетского делают масштабный ремонт, который вызвал не менее впечатляющие пробки. Дорогу возле "Союза" расширили, но иркутяне не успели толком насладиться ее трехполосностью, как эти самые три полосы направили в одну. Объезд явно не соответствует автомобильному потоку по пропускной способности.

- Кошмарно. Перекрыли мост, отвратительно просто-напросто.

- Ужас. Я вот еду сейчас в больницу к ребенку, который у меня в "инфекционке" лежит, и вот мы постоянно тратим большое время вот уже несколько дней.

А еще на пересечении с улицей Лермонтова установили временный светофор. А значит, теперь страдают и те, кто едет с других направлений. В поисках объезда автолюбители превратили в сплошные пробки и дворы в Академгородке. Для многих водителей новая схема движения стала непреодолимой задачей.

- Ужас просто, мы запутались, даже не знаем, куда ехать сейчас.

Самый главный вопрос, который задает практически каждый водитель: почему ремонт делают сейчас, а не летом, в период отпусков и транспортного затишья. "Решил заехать, посмотреть, что творится. Тут просто адова смесь. Что будет вечером, не представляю. Но утром уже люди почувствовали на себе. Кто уже просто понял, что проще и быстрее просто пешком дойти. Один вопрос: почему в октябре, почему не летом?" – говорит Альберт Туманов, администратор группы "ДТП38".

В администрации Иркутска сослались на то, что много времени у будущего ремонта украл конкурс по поиску подрядчика. Теперь за все своим временем расплачиваются иркутяне. Городские власти обещают: транспортный ад продлится еще две недели. Терпите. "Выбирайте альтернативные какие-то пути движения. Также через Глазковский мост, либо через плотину выбирать маршруты. Потому что ну да, действительно место узкое и затруднение, но они неизбежны в этом месте, потому что проезжая часть перекрыта полностью, на всю ширину, и по-другому технологически на одной половине проезжей части невозможно выполнить работы, то есть труба меняется целиком", - сообщил Андрей Пономарев, зампредседателя комитета городского обустройства администрации г.Иркутска.

Но и у организации движения во время ремонта дорог есть свои требования. Правда, они носят только рекомендательный характер. Так что делать объезд дорожники фактически могут как и где хотят. "В любом случае при производстве работ зона производства работ должна быть оборудована предупреждающими знаками, соответственно, должна быть установлена схема организации объезда", - сказал Иван Зубарев, автоюрист.

Тем временем городские власти обращаются к иркутским работодателям с просьбой отнестись с пониманием и не наказывать своих сотрудников за опоздание на работу.