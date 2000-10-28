Пожар на территории речного порта в Иркутске, пострадавших нет 17:19, 01 октября 2018 г.



Крупный пожар стал причиной автомобильной пробки на улице Сурнова в Иркутске. Загорелось двухэтажное кирпичное здание на территории речного порта. Внутри находился цех по производству пенопласта.

О возгорании сообщили очевидцы примерно в три часа дня. Пожару присвоили повышенный номер сложности, чтобы привлечь дополнительные силы и средства. На месте работали 26 человек и 8 единиц техники. Огонь разошелся по площади в 500 квадратных метров. Соседние здания не пострадали. Рядом находятся общежитие речного порта и гараж, откуда эвакуировали автомобиль. Открытое горение ликвидировали через полтора часа. Пострадавших нет. После того как закончится проливка и разбор строительных конструкций, к работе приступят эксперты пожарной лаборатории. Они установят причину возгорания.