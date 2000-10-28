"Бархатная осень" завершила парусный сезон в Иркутске 17:16, 01 октября 2018 г.



Последняя гонка сезона. Традиционная регата крейсерских яхт "Бархатная осень" прошла на Иркутском водохранилище в 41-й раз. Этой гонкой моряки закрыли сезон.

Участвовали в регате 26 яхт. На старт они выходили четыре раза: дважды в субботу и по одному разу в пятницу и воскресенье. Ходили по Иркутскому водохранилищу и до бухты Девичья, куда добраться можно только по воде. Ну а для тех, кто наблюдал за соревнованиями с суши, гонка как всегда стала живописным зрелищем. Теперь морякам остается просушить паруса и ждать весны. Хотя некоторые спортсмены разлуки с морем перенести не в силах. На зиму они отправятся в теплые страны, где продолжат участие в гонках. Уже на других судах.