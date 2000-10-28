Иркутской художественной школе присвоили имя Анатолия Кастовского 17:13, 01 октября 2018 г.



Он наш земляк, заслуженный художник России. Коллеги называли его "первой кистью Сибири". Зимой этого года мастера не стало. Центр русской духовности во главе с депутатом Михаилом Корневым предложил присвоить имя Кастовского детской художественной школе №4. Там установили и торжественно открыли памятную доску автора.

На церемонии присутствовала вдова художника. В дар школе она передала палитру и кисти супруга, а также десять картин, среди которых такие известные работы, как "Мать поэта", "Утро сельского поэта" и "Осеннее солнце". "Его имя, его работы будут в школе, где начинают свой путь маленькие художники. То есть вот этот стиль, этот колорит, этот подход в живописи они, можно сказать, с молодых ногтей воспримут. И под эгидой и под омофором Кастовского они войдут в живопись", - сказал Михаил Корнев, депутат думы г.Иркутска.

Картины Кастовского перешли в фонд художественной школы. Экспозиция будет доступна для всех учеников.