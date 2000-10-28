"Статус важен - жизнь важнее": в Иркутске прошла масштабная акция, направленная на борьбу с ВИЧ-инфекцией 17:10, 01 октября 2018 г.



Акцию проводят ежегодно, и уже дважды мероприятие было признано лучшим в России. Организаторы - Центр СПИД - делают настоящее шоу, яркое и фееричное, максимально привлекая внимание людей к общемировой проблеме. Кстати, благодаря просветительской работе в Иркутской области на 14% снизилось количество заболевших. И, тем не менее, расслабляться не стоит, во время акции у пяти человек диагностировали ВИЧ. О том, как прошло профилактическое мероприятие в этот раз, расскажем в следующем материале.

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Символичным танцем открылась акция "Статус важен - жизнь важнее". Один за другим, волнуясь, люди подходили к передвижному пункту сдачи крови. Бесплатно и анонимно каждый из них прошел экспресс-тест. Врачи говорят: они не боятся выявлять, ведь ранняя диагностика - это спасенные жизни. "Я мимо шла, увидела, думаю, почему бы не пройти, узнать, потому что сейчас эта проблема актуальна, и я думаю, что обезопасить себя, пройти, причем это быстро делается", - сказала Ксения Пятых, участник акции.

Здесь можно было не только узнать свой ВИЧ-статус, но и расширить уровень знаний в вопросах защиты от ВИЧ. Организаторы подготовили познавательную лотерею и призы - средства барьерной защиты. К слову, получить их можно было, разрушив слово "СПИД" на английском языке.

Мероприятие с каждым годом становится все более популярным, а это значит, что присутствующие здесь меняют историю, меняют сознание, ведь проблема ВИЧ касается каждого из нас. Это уже не стигмат и не позорный статус. Это то, с чем нам приходится жить бок о бок каждый день. "Примерно каждую нашу массовую акцию у нас проходит обследование около 300 человек. Это большой показатель. Если несколько лет назад мы имели 80, около 100, то сейчас это такая огромная цифра, потому что за 4-5 часов, пока мы работаем на массовой акции, принять такое количество народа очень сложно, но мы стараемся", - говорит Анна Гилева, специалист по социальной работе ГБУЗ "Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями".

Сейчас в Иркутской области проживает более 28 тысяч человек с положительным ВИч-статусом. Большая часть из них регулярно наблюдается у врачей. По медицинским показаниям многим из них назначена антиретровирусная терапия. "На терапии живут даже больше, чем любые другие, потому что это те люди, которые находятся под присмотром врачей. Терапия позволяет жить долго и качественно, я об этом неоднократно говорила, позволяет рожать здоровых детей, а таких у нас сегодня рождается 98%", - сообщила Юлия Плотникова, главный врач ГБУЗ "Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями".

Завершилось мероприятие масштабным проекционным шоу по технологии 3D-мэппинга. Для его организации были привлечены специалисты, проводившие подобные мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге и ряде европейских городов. Фасад госуниверситета превратился в лист бумаги, по которому объемный маркер рисует картины жизни, наш мир, в котором люди живут обычной жизнью: кто-то читает книгу, кто-то идет на свидание, у кого-то скандал в квартире, но все меняется, когда их семью касается ВИЧ. После этого многие вещи становятся неважны, происходит переоценка ценностей.