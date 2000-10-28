Экономить электроэнергию в Иркутске будут благодаря модернизации оборудования 16:59, 01 октября 2018 г.



В областном центре представили современную технику для обеспечения контактных сетей города. Новинка экологична и позволяет значительно сократить затраты на электричество.

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Это всем знакомые трамваи и троллейбусы. В городе больше десятка маршрутов, по которым ежедневно курсирует электрический транспорт. Удобный и доступный для горожан он пользуется большой популярностью. Многие пассажиры редко задумываются, кто стоит за безопасностью и обеспечивает бесперебойную подачу электричества на контактную сеть. В городском хозяйстве 16 подстанций. Каждая снабжает энергией определенный район Иркутска.

Подстанции №5 почти 50 лет. Оборудование не менялось, но все еще в рабочем состоянии. Трансформатор, который преобразует переменный ток в постоянный и снабжает энергией центральные контактные сети Иркутска, масляный. И если полвека назад такое оборудование было инновационным, то сегодня устарело.

А подстанцию №8 в прошлом году модернизировали. Установили сухой трансформатор. Он полностью экологичен. Благодаря современной технике почти на 20 % снизилось энергопотребление. "Экономичность, пониженная шумоизоляция, а главное, экономия электроэнергии как в эксплуатации, так и на комплектующих, рабочей силе в обслуживании и эксплуатации. Срок годности этого современного оборудования 30 лет, а срок гарантийного обслуживания 3 года", - сказал Андрей Маковецкий, директор МУП "ИркутскГорТранс".

Управление всеми подстанциями идет с одного пульта. Систему удалось автоматизировать и значительно упростить. Сигнал о происшествиях поступает в течение 3-5 секунд, что позволяет быстро принять решение и отправить на место аварийную службу. "Здесь вы видите каждую из подстанций, оборудование схематически представлено, и все возможные неисправности, аварии загораются зелеными сигналами", - комментирует Елена Сокольская, начальник смены службы энергохозяйства МУП "ИркутскГорТранс".

Работа по модернизации оборудования и сокращению потребления электричества в Иркутске продолжится. А с 3 по 6 октября в Москве пройдет международный форум "Российская энергетическая неделя". Мэр Иркутска Дмитрий Бердников на нем расскажет о практике областного центра по привлечению внебюджетных средств и инвестиций в городское энергосбережение.