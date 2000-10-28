Иркутские спортсмены завоевали первое место на региональном турнире по самбо 14:28, 01 октября 2018 г.



Первое командное место заняли иркутские самбисты из клуба "Профи". 6-й традиционный региональный турнир по борьбе самбо прошел в манеже "Байкал-Арены". На соревнования приехали команды Забайкальского края, Республики Бурятия и самбисты из Иркутской области. Всего 300 спортсменов.

"Турнир такой обширный у нас получился. Ребята набирают опыта, молодежь учится бороться, чтобы показывать результат на более серьезном уровне. Мы проводим его в 6-й раз. На этом турнире уже выросло поколение. Вот сейчас ездили в город Раменский Московской области. Выступали на первенстве России. Два человека ездили, два призера", - рассказал Никита Пенькович, руководитель спортивного клуба "Профи".

С каждым разом число участников увеличивается, что позволяет организатором заглядывать в будущее. Планируется довести турнир до межрегионального уровня, чтобы обмениваться опытом и воспитывать будущих чемпионов вместе.