В Иркутске состоялся чемпионат по сборке Кубика Рубика 14:23, 01 октября 2018 г.



Сначала это была просто игрушка, а теперь она собирает целые чемпионаты. Головоломка завоевала любовь многих и превратилась в спорт. В Иркутске состоялся чемпионат по сборке Кубика Рубика. Соревнования прошли в два этапа. Участники приехали из Иркутской и Томской областей, Республики Бурятия, а также из Монголии. Этот вид спорта не имеет возрастных или физических ограничений. Все желающие могли принять участие в мероприятии.

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Колпачок поднимается, 10 секунд на раздумье – вперед, время пошло. Чем быстрее собрал, тем лучше результат. Магический кубик - еще одно название непростой головоломки. Для того чтобы совершить над ним магию, спидкубер должен знать более 100 схем, которые помогают при решении задач. Участник соревнования Константин Стороженко рассказывает, как он добивается успеха в непростом деле: "Комбинации есть всякие. Есть 2 алгоритма: алгоритм "бога", есть новичковый метод, я им собираю . Новичковый не сложный, алгоритм "бога" тоже не очень сложный. Там много движений, где-то 16".

Чемпионат прошел в два этапа. Первый этап включал в себя кубики с гранями пять на пять, пирамиды, скьюб - что значит искривленный. Во втором этапе с гранями три на три и две на две. "Мы проводим международный чемпионат по сборке Кубика Рубика "Байкал Кубинк 2018". Идея возникла от ребят, которые занимаются в нашем центре. Они бы хотели поучаствовать в таких мероприятиях и попасть в европейскую часть страны, где проходят такие мероприятия. Тем самым они подвигли нас отправить письмо ВЦА для того, чтобы пригласить делегата", - сказала Евгения Гудаева, заместитель руководителя центра развития "Кубик-Рубик".

Победителя определяют после пяти попыток, при этом лучшая и худшая не учитываются, вычисляется средний результат из трех. У всех участников начальные позиции кубика должны быть одинаковыми. Перед тем как Кубик Рубика отправляется на стол, чемпионы по сборке из Монголии проводят проверку и тщательно сверяют со схемами. Победителей скоро назовут в каждой из дисциплин. И тогда все они попадут в мировой рейтинг по этой необычной игре.