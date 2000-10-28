Акция "Фасадник": в Иркутске уже более 50 домов обрели новый облик 14:05, 01 октября 2018 г.



Деревянные дома обрели новый облик. В Иркутске прошла акция "Фасадник". Началось все год назад, блоггеры в интернете заметили, что многие центральные улицы выглядят дряхло. Дома кажутся заброшенными, а исправить это можно, просто обновив краску и сделав небольшие улучшения. Цель акции - восстановить эстетику города, чтобы владельцы домов почувствовали ответственность за внешний вид своей собственности.

Половину средств на покупку необходимых материалов жертвуют предприниматели Иркутска, вторую половину вкладывали жильцы реставрируемых домов. Волонтеры вместе с жителями привели в порядок фасады, заборы и дворы. Для каждого нашлась работа. "Изначально мы собираем заявки от жителей. То есть это либо собственники домов, либо жители домов, либо просто горожане, которые хотят привести дом в порядок. И потом уже через переговоры, через общение понимаем, может дом участвовать или нет. Но основной критерий - это участие жителей", - сказала Валентина Казимиренок, руководитель оргкомитета акции "Фасадник".

"Фасадник" - это когда волонтеры и жители вместе работают для того, чтобы старый дом приобрел новые краски. Благодаря этому с прошлого года более 50 домов обрели новые яркие фасады.