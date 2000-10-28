Иркутский Центр СПИД посетила певица и посол доброй воли Вера Брежнева 13:59, 01 октября 2018 г.



Визит певицы стал абсолютной неожиданностью. То, что в Иркутск приедет знаменитая артистка, стало известно лишь накануне ночью. Целый час за закрытыми дверями Вера Брежнева беседовала с детьми, у которых положительный ВИЧ-статус. Певица пообщалась с юными пациентами и отдала им подарки.

Она отметила, что такие акции, прежде всего, призваны обратить внимание на проблему и еще раз о ней задуматься. "Такой масштаб может позволить себе далеко не каждая область, а у вас это есть. Это большая победа. Мне очень хочется, чтобы жители региона открыли свои сердца, открыли свои уши, чтобы поняли, для чего это сделано. Не только для того, чтобы порадовать, в этом есть глубокий, важный смысл", - сказала Вера Брежнева, певица.

Комнату, в которой Вера Брежнева встречалась с детьми, открыли в Центре СПИД совсем недавно. Ее называют комнатой психологической разгрузки, там вместо больничных стен яркие рисунки, книги и раскраски, с детьми работают аниматоры. Брежнева отметила: самая большая проблема людей, которые живут с ВИЧ, их дискриминация в обществе, в то время как именно такие пациенты больше всего нуждаются в поддержке и общении. Певица выразила надежду, что в ближайшем будущем эпидемия ВИЧ-инфекции в мире остановится. Кстати, с начала этого года в Иркутской области зафиксировали снижение случаев заболевания ВИЧ-инфекцией на 14%.