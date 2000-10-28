Канал поставки "экстази" из Европы пресекли в областном центре 13:52, 01 октября 2018 г.



Контрабандисты прятали наркотики в футляры для DVD-дисков и отправляли по почте. Так психотропные вещества из Германии попадали в Иркутск к одному из местных жителей. Незаконную посылку обнаружили кинологи таможни.

Вместо дисков с известными фильмами и шоу-программами в пластиковых коробках находились таблетки зеленого цвета, пакеты с белым порошком и твердый коричневый брикет. Экспертиза показала, что в первом случае это был наиболее популярный в настоящее время наркотик МДМА, более известный как "экстези". Общий вес поставки составил почти 40 граммов. В брикеты спрессовали гашиш. А белый порошок не что иное, как амфетамин. "Получатель международных почтовых отправлений был задержан. Товар изъят. Согласно законодательству Российской Федерации пересылка международных почтовых отправлений наркотических средств, психотропных веществ запрещена", - сообщила Юлия Билецкая, старший дознаватель по особо важным делам Иркутской таможни.

За перевозку наркотиков в крупном размере возбудили три уголовных дела. Контрабандисту грозит тюрьма на срок от 10 до 20 лет и штраф до миллиона рублей.