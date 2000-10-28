Крупный пожар в Иркутске: горел мебельный центр 13:49, 01 октября 2018 г.



Октябрь начался ярко. Во втором часу ночи в Иркутске на улице Рабочего Штаба случилось возгорание крупного мебельного центра. На момент прибытия пожарных подразделений здание горело внутри с выходом огня на кровлю, наблюдалось сильное задымление и частичное обрушение металлических конструкций. Общая площадь составила 6 тысяч 800 квадратных метров. Пострадавших нет. В половине восьмого утра возгорание было ликвидировано. К работе на месте приступили дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Предварительно установлено, что пожар начался в одном из торговых залов на втором этаже. Причина и обстоятельства выясняются.