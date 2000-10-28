Пробная перепись населения стартовала по всей России 13:46, 01 октября 2018 г.



Первый этап проходит в интернете. Каждый, кто зарегистрирован на сайте госуслуг, может заполнить анкету, где нужно указать сведения о себе: пол, возраст, место проживания, семейное положение. В этот раз появились новые вопросы. Например, женщин попросят указать число рожденных детей. Паспорт и другие документы, удостоверяющие личность, не требуются. Но в ответах нужно быть максимально честным. Ведь собранные данные дополнят статистику, на основе которой правительство разрабатывает и внедряет социальные программы.

"Россия присоединяется к международному опыту проведения переписи через интернет. К примеру, в 2010 году уже более 15 стран провели перепись посредством интернета, и в некоторых странах, таких как Португалия и Канада, уже больше 50% населения переписались именно через интернет", - рассказала Надежда Манзанова, начальник отдела переписей и обследований Иркутскстата.

Впрочем, традиционная, "бумажная" перепись в прошлое не уходит. Второй этап стартует 16 октября. Пройдет он только в двух районах области - Катангском и Нижнеудинском. Переписчики должны обойти все местное население, а это 66 тысяч человек. Если нет желания пускать в дом посторонних, жители могут сами прийти на переписной пункт. Завершится пробная перепись в конце октября. А после всю проделанную работу проанализируют, чтобы понять, как лучше провести всероссийскую перепись в 2020 году. Кроме того, такая подготовка позволит оценить нагрузку на портал и протестировать новые методы опроса.