В Иркутске стартовал проект "Корпоративный акселератор" 18:46, 28 сентября 2018 г.



Развивать инновационные технологии в Иркутске. В областном центре стартовал проект "Корпоративный акселератор". Это значит, что все городские муниципальные предприятия начнут работать по-новому, появятся дополнительные рабочие места.

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Современный город - с чего он начинается? С комфортной среды, качественных дорог, инфраструктуры и, конечно, возможностей для развития. Время не стоит на месте, с каждым годом идет оптимизация новых технологий и внедрение цифровых систем. В Иркутске стартовал совершенно новый проект "Корпоративный акселератор". Это комплексный подход к подготовке специалистов высокого уровня. "Проведение такого акселератора, такой системы обучения для муниципальных предприятий, не только для руководителей, но и для сотрудников - это должно в итоге перейти в реализацию, в предложения определенных проектов, которые значительно повысят эффективность работы наших предприятий, которые сделают их более современными и позволят двигаться в ногу со временем", - говорит Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Реализацией проекта займется Иркутский национальный технический университет. "Корпоративный акселератор" будет состоять из 4-х этапов. "Сейчас первозадачей, первым этапом является понять, какие существуют узкие места, какие инновации нужны именно муниципальным предприятиям, соответственно, будем смотреть, в первую очередь, какие-то свои инновационные разработки. Если у нас нет своих, то смотрим, что есть вокруг в России и мире, и, соответственно, эти проекты упаковывать, и предлагать для реализации в Иркутске", - сказал Михаил Корняков, ректор ИрНИТУ.

Сейчас цифровые технологии используются практически во всех сферах жизни. Электронная оплата в муниципальном транспорте, онлайн-доступ к работе общественных маршрутов, порталы, где можно отследить деятельность того или иного предприятия. Все это необходимо для создания так называемого "Умного города". "В первую очередь, конечно, эта работа очень помогает в реализации концепции Умный город". Это и интеллектуальное видеонаблюдени, в рамках охраны правопорядка, это и интеллектуальное освещение - экономия электроснабжения, и умный транспорт, и интеллектуальные светофоры - зеленая волна", - отмечает Александр Медведев, директор МКУ "Безопасный город".

Участие в проекте примут сотрудники и руководители более 20 муниципальных предприятий. Они смогут повысить квалификацию и по-новому подойти к уже привычной деятельности. В планах создать новые рабочие места для жителей Иркутска, а также привлечь инвесторов для реализации инноваций в городском хозяйстве.