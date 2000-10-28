За пять дней волонтеры посадили больше 15 гектаров нового леса на Ольхоне 18:31, 28 сентября 2018 г.



"Посади дерево - сохрани Байкалу жизнь". В четвертый раз под таким девизом на острове Ольхон прошел Всероссийский лесовосстановительный трудовой лагерь. Почти 130 добровольцев из разных городов страны встретились, чтобы выгоревшие сопки на Байкале вновь покрылись лесом.

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Десять - только здесь, а всего 10 тысяч! Столько саженцев сосны самостоятельно подготовили добровольцы лесопосадочного лагеря. Методика не очень сложная, и работа спорится. Мешковину режут на большие квадраты, в которые обернут каждого зеленого малыша. Мешковина - материал экологичный. А когда дерево будет расти, еще и послужит удобрением. Саженцы берут из-под ЛЭП - здесь они все равно обречены, землю под линией регулярно расчищают. А приживаются в родной земле сосенки лучше, ведь переезжать им совсем недалеко - здесь же, на Ольхоне. Еще 20 тысяч деревьев привезли из Мегетского питомника - осталось только посадить.

А в один из дней лагерь неожиданно стал международным. 20 школьников из Пфорцхайма, которые отдыхали на Ольхоне, узнав о такой возможности, решили присоединиться и провести день с пользой. Ну а в остальные пять рабочих дней лесопосадочный лагерь с полным правом назывался всероссийским. Владивосток, Хабаровск, Тюмень, Симферополь, Пятигорск - участники приехали из 25 городов разных регионов, 20 городов Иркутской области и Бурятии. Кто-то искал, как с пользой провести отпуск, кто-то специально брал отгулы, отпрашивался с учебы, чтобы попасть на проект. "Незабываемые впечатления мы отвезем к себе в города, я надеюсь, что это не последняя поездка, их будет еще много впереди, и мы сможем более еще организованной бригадой приехать и помочь этому прекрасному месту", - сказал Иван Игнатов, волонтер, г.Самара.

Лагерь, даже трудовой - это не только работа, это еще и дружба. Каждый вечер волонтеры проводили с пользой. Рассказывали о своих городах, о природоохранных проектах и даже играли в экологическое путешествие по Байкалу. А с утра снова за работу, соревноваться с другими командами.

Организатор лагеря - благотворительный фонд "Подари планете жизнь". Он получил поддержку правительства России - проект выиграл в конкурсе президентских грантов. Кроме того, его поддержали друзья. Ассоциация "Защитим Байкал вместе" и ИрГУПС агитировали участников, "Заповедное Прибайкалье" предоставило технику и специалистов. "Очень глубокое удовлетворение, впервые у нас очень много было людей из разных городов России, и мы увидели, что отклик к таким проектам находится везде. Это приятно. То есть люди такие, как мы, есть везде", - отметила Наталья Еремеева, директор благотворительного фонда "Подари планете жизнь".

Сосны на Ольхоне посадили на месте горельника - в 2009 году здесь прошел сильный пожар. Родники ушли, сопки стояли голые. При здешних ветрах сам лес бы не восстановился. У "Заповедного Прибайкалья" был план: за 10 лет возродить на острове 100 гектаров леса. Но только за эти пять дней волонтеры посадили больше 15 гектаров.