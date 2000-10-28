С 1 января платить за вывоз мусора будем по-новому 18:21, 28 сентября 2018 г.



54 полигона для вывоза мусора будет построено в Иркутской области. Но не сразу, а в течение ближайших 10 лет. Совсем скоро они появятся в Черемховском и Нижнеудинском районах, в проекте в Баяндаевском, Эхирит-Булагатском и Слюдянском. А в Ангарске разрабатывают проект мусороперерабатывающего комплекса на 200 тысяч тонн отходов в год. Все это - лишь малая часть реформы в коммунальном хозяйстве. Она начнется в России с 2019 года и коснется главным образом проблемы отходов.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

С 1 января платить будем по-новому. Вывоз твердых коммунальных отходов в платежках будет выведен из разряда жилищных услуг и станет услугой коммунальной. На нее установят отдельный тариф. Его величина будет разной в зависимости от особенностей территорий. "Вам предстоит установить тарифы для операторов твердых коммунальных отходов. А нам на основе этих тарифов предстоит закрепить тарифы для операторов по тем двум зонам, на которых происходит схема размещения отходов", - сказал Александр Халиулин, руководитель службы по тарифам Иркутской области.

Эти зоны уже определены, как и назначены операторы, которые будут обслуживать всю Иркутскую область. "С 1 января 2019 года в Иркутской области будут работать два региональных оператора. Это Зона 1 Север и зона 2 Юг. На зоне Север будет работать Братский полигон ТБО, Зона Юг - Ростехнео. В рамках перехода на новую систему мы неоднократно встречались со многими из вас. Часть вопросов, которые были заданы, сейчас находятся в стадии решения", - сообщил Андрей Крючков, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Всего за 10 лет в области планируется построить 54 объекта для обработки и размещения твердых коммунальных отходов. На эти цели потребуется более 17 миллиардов рублей, 4,5 млрд – из федерального бюджета, 7,5 млрд – из областного. Остальное - частично из местных бюджетов территорий, а частично из внебюджетных источников. "Рекомендуем вести активную работу с населением, еще раз рассказывать о проводимой реформе. Чтобы с 1 января ни для кого не было сюрпризом, когда придут новые платежки за вывоз отходов", - заявил Евгений Ветров, заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Предстоит огромная разъяснительная работа с населением. Люди должны понимать, для чего все это нужно. Переход на новую систему обращения с отходами - цель общая, пояснили спикеры форума "Земля Иркутская" для глав муниципальных образований и мэров территорий. Кстати, именно им теперь предстоит заняться мусорными вопросами у себя на местах.