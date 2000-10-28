Юную талантливую иркутскую художницу наградили в рамках проекта "Ступени начинающего художника" 18:13, 28 сентября 2018 г.



Ей всего 17, но она открыла уже вторую персональную выставку. Иркутянку Софию Смирнову сегодня наградили в рамках проекта "Ступени начинающего художника". Ученица детской школы искусств номер 5 подает большие надежды: ее работы отличаются интересными сюжетами, яркой композицией, оригинальными цветовыми решениями и порой юмористическим подходом. Преподаватели отмечают трудолюбие, смелость и талант девушки. Она не раз участвовала во всероссийских и международных конкурсах и становилась их лауреатом. А в прошлом году победила в конкурсе на соискание стипендии мэра Иркутска. Сегодня одаренную ученицу поздравили в родной школе искусств. Депутат городской думы Владимир Потапов вручил Софии сертификат в магазин для художников.

Владимир Потапов, депутат думы г.Иркутска: Мы здесь достигаем две вещи. Первое - поддерживать творчество самого ребенка и отмечаем его выдающиеся способности. С другой стороны, другие ребята начинают смотреть на своего товарища и начинают так же стремиться к достижению новых вершин.

София Смирнова, ученица профкласса детской школы искусств №5: Я хотела бы купить себе новую акварель, хочу заняться этой техникой. Я занимаюсь живописью, пишу гуашью, хотелось бы попробовать акварелью.

Свое будущее София также планирует связать с живописью. Проект "Ступени начинающего художника" организован комитетом по социальной политике и культуре Иркутска, его реализуют уже третий год.