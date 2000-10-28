27 стран за 5 лет путешествий посетила семейная пара из Иркутска 17:47, 28 сентября 2018 г.



Когда любовь - главный попутчик в кругосветном путешествии. 5 лет назад семейная пара отправилась из Иркутска в длинный и во многом рискованный путь. Вместе они побывали в десятках стран, встретили тысячи рассветов над морями, горами и долинами, делили кров с другими путниками и записывали звуки мира в самых далеких его уголках. Сейчас Никита и Анастасия ненадолго вернулись в Иркутск.

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Они снова в начальной точке своего путешествия. Иркутянин Никита и москвичка Анастасия отправились в кругосветку через два месяца после свадьбы. Пошли на Восток. Думали, проездят 500 дней, а получилось 5 лет. Китай, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, США, Мексика, Никарагуа, Панама, Колумбия... Никита и Настя побывали в 27 странах. И уверяют: путешествовать налегке, без турфирм и обратных билетов - это свобода в чистом виде. Хотя были и опасные моменты: на границе Боливии и Чили попали на операцию по задержанию контрабандистов. А в Индонезии и Эквадоре спастись удалось чудом. "Мы два раза оказывались в зоне извержения вулканов. И нас в одном случае присыпало пеплом холодным, к счастью. И через две недели в этой же деревне погибло очень много людей, потому что пришло облако пепла и оказалось горячее. А в другом случае вулкан взорвался практически перед нами, мы пошли его ночью снимать. И мы, можно сказать, дали деру с этой горы", - рассказывают Никита и Анастасия Истомины.

Зато исполнили мечту - путешествовать по Южной Америке на мотоцикле и проделать путь больше, чем Че Гевара, по всему материку. Зарабатывали на жизнь тоже в пути: Никита - программист, Настя - занималась фрилансом, была туристическим гидом, фотографом, писала о кругосветке в разные издания. Вместе они подрабатывали волонтерами. Свой путь семейная пара искренне и ярко описывала в instagram, вела видеоблог в youtube. А еще записывала звуки разных городов и стран. Их проект так и называется: sound around me - звуки вокруг меня. Они воскрешают ощущения. Надев наушники и закрыв глаза, можно снова оказаться там, где ты был счастлив. Или там, где еще никогда не был.

Сейчас Настя и Никита планируют отправиться в Москву. Там будут работать над выставкой о своем путешествии. Что еще открылось им на этом длинном пути? Отвечают, что хороших людей на земле больше, чем плохих. Что где бы ни был, будешь встречать тех из них, кого ищешь. И что главный попутчик в любом путешествии, конечно, любовь.

- Я очень благодарен Насте, что я ее нашел и что она со мной разделила это путешествие, без нее бы оно никак не совершилось. Потому что она все путешествие меня вела.

- Это очень романтично, Никит, но вопрос другой.

- Нет, вопрос именно в этом. Я ездил в одиночку и это совсем иное. Когда ты едешь со своей любовью и делишь все невзгоды и радости, это и есть настоящее путешествие.