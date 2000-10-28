Вкусную и полезную рыбу могут приобрести иркутяне на выставке "Дары Камчатки" 17:39, 28 сентября 2018 г.



Тихоокеанская путина стала рекордной в этом году. Промысловики выловили около 500 тысяч тонн рыбы. Это в два раза больше предыдущего максимума 2012 года. Часть продукции экспортируют на внутренний рынок страны. Уже сегодня в Иркутске открылась выставка "Дары Камчатки".

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"Серебристый лосось" - так называют эту рыбу за яркую чешую. В этом году улов кижуча - больше 8,5 тысяч тонн. Это одна из самых любимых тихоокеанский рыб у иркутян. Чаще всего покупают именно ее, а еще чавычу - копченную и слабосоленую. И белорыбицу - эсколар. И, конечно, красную икру - любимый деликатес и детей, и взрослых.

Выставка "Дары Камчатки" приезжает в Иркутск уже в четвертый раз. В "Сибэкспоцентре" она будет работать неделю, до 5 октября. Продавцы говорят: спрос всегда высокий. Покупателей уже узнают в лицо, настолько популярна тихоокеанская рыба в Иркутске. Кстати, в этот приезд, кроме привычных товаров, привезли новую продукцию. "Новинка - кижуч в рулете и кальмар в рулете, королевский, глубоководный. Ассортимент расширяем потихоньку, вводим постепенно", - рассказала Инна Рыбакова, продавец-консультант.

Тихоокеанская путина почти завершилась. Но на отдельных водоемах Камчатки рыбалка продолжится до 1 октября. А значит, выставка снова приедет в Иркутск.