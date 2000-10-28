Ждали дорогу 20 лет и в итоге новым ремонтом недовольны 17:34, 28 сентября 2018 г.



Жители поселка Лесной в Шелехове жалуются на качество дорожного полотна. По их мнению, такая дорога только добавит людям проблем.

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На основе законов физики Владимир Нагляк доказывает: эта дорога построена не по правилам. Из-за уклона вся вода стекает в одну сторону, в этом случае прямиком к дому мужчины. Житель Шелехова переживает: если случится какой-нибудь сильный ливень, то дом и колодец, который он делал собственноручно, затопит полностью. "У меня здесь водяной колодец. Мой водяной колодец, который обслуживаю я. "Водоканал" мне его не обслуживает. Установил я его за свой счет. Сейчас он наполнится, и мне придется оплачивать машины. Чек мне никто не даст, естественно, чтобы я его предъявил "Водоканалу" и еще что-то", - сказал Владимир Нагляк, житель г.Шелехова.

А рядом с соседним домом остались вот такие земляные насыпи. Как выяснилось, жители тоже винят в этом дорожных ремонтников. Говорят, землю здесь оставили и убирать ее никто не собирается. В этом доме живет семья с тремя детьми, один из них еще младенец. Но с коляской во дворе не развернуться. "Вот эту кучу нам сюда навалили. Мы бесконечно ходили, просили убрать. Никто нам не убрал, не помог. Звонили всем, кому могли. Сказали: возьмите лопаточку, сами это все отгребите. Вроде как это не наше дело. Все сваливают друг на друга", - рассказывает Ольга Середа, житель г.Шелехова.

В администрации города металлургов поясняют: о проблемах знают, но сделать идеальной дорогу не получится. Деньги выделены именно на ремонт, на обычный, не капитальный. Проектирование в этом случае не предусмотрено. Там, где это возможно, подрядчик попытался исправить уклон, который уже был на старой дороге. Но сделать это на протяжении всего полотна не получилось. Кстати, дорогу еще не приняли. "Там, где можно было предусмотреть немножко, предусмотрели. Там, где можно будет сделать склон чуть-чуть, его предусмотрят и сделают при обочинах. Сейчас будут делать обочины. Обращаюсь к жителям: наберитесь все, пожалуйста, терпения. Потерпите немножко, я думаю, у нас будет хорошая качественная дорога", - говорит Елена Ефанова, депутат думы г.Шелехова.

По словам депутата, на следующий год асфальтирование дороги дальше будет продолжено. Планируют сделать и пешеходные дорожки. Про строительство нового полотна говорить пока сложно, учитывая, что простой ремонт ждали два десятилетия.